18:55 | ТЕННИС — ATP

Федерер в полуфинале турнира в Халле сыграет с Хачановым

Швейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал турнира в немецком Халле, одолев Флориана Майера из Германии. Его соперником станет россиянин Карен Хачанов, ранее обыгравший соотечественника Андрея Рублева.

В другом полуфинале Ришар Гаске встретится с победителем поединка Роберто Баутиста Агут - Александр Зверев.

Халле (Германия) 

Турнир ATP Gerry Weber Open 

Призовой фонд 1 836 660 евро 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Федерер (Швейцария, 1) - Майер Ф. (Германия) - 6:3, 6:4

Гаске (Франция) - Хаасе (Голландия) - 6:1, 3:6, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/halle/2017/

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