Федерер в полуфинале турнира в Халле сыграет с Хачановым

Швейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал турнира в немецком Халле, одолев Флориана Майера из Германии. Его соперником станет россиянин Карен Хачанов, ранее обыгравший соотечественника Андрея Рублева.

В другом полуфинале Ришар Гаске встретится с победителем поединка Роберто Баутиста Агут - Александр Зверев.

Халле (Германия)

Турнир ATP Gerry Weber Open

Призовой фонд 1 836 660 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Федерер (Швейцария, 1) - Майер Ф. (Германия) - 6:3, 6:4

Гаске (Франция) - Хаасе (Голландия) - 6:1, 3:6, 6:1