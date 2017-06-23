Федерер в полуфинале турнира в Халле сыграет с Хачановым

Швейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал турнира в немецком Халле, одолев Флориана Майера из Германии. Его соперником станет россиянин Карен Хачанов, ранее обыгравший соотечественника Андрея Рублева.
В другом полуфинале Ришар Гаске встретится с победителем поединка Роберто Баутиста Агут - Александр Зверев.
Халле (Германия)
Турнир ATP Gerry Weber Open
Призовой фонд 1 836 660 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Федерер (Швейцария, 1) - Майер Ф. (Германия) - 6:3, 6:4
Гаске (Франция) - Хаасе (Голландия) - 6:1, 3:6, 6:1