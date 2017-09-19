Федерер установил рекорд по по количеству недель в топ-4 рейтинга ATP

Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер превзошел рекорд американца Джимми Коннорса по количеству недель в топ-4 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Швейцарец входит в четверку лучших теннисистов мира на протяжении 670 недель - этот срок примерно равен 12 годам и 8 месяцам. В активе Коннорса, который завершил карьеру в 1996 году. 669 недель.

Тройку лучших по этому показателю занимает представитель Испании Рафаэль Надаль - 529 недель. На четвертом месте располагается серб Новак Джокович (526 недель), пятую строчку занимает американец Иван Лендл (510 недель).

Отметим, что на следующей неделе Федерер опередит Коннорса по времени, проведенному в топ-5 ATP. На данный момент у обоих по 706 недель в пятерке сильнейших.