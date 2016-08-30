Евгений Кафельников: "Ситуация с Шараповой на российские турниры не повлияла"

Генеральный менеджер St-Petersburg Open по работе с игроками и вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников рассказал, что ситуация с дисквалификацией Марии Шараповой не повлияла на петербургские турниры, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Напомним, Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала Шарапову на два года за употребление мельдония, признав, что россиянка непреднамеренно нарушила правила. Срок дисквалификации отсчитывается с 26 января 2016 года.

– Ситуация с Марией Шараповой никак не повлияла на петербургские турниры WTA и АТР и приглашения на них игроков, – сказал Кафельников. – Например, Стэн Вавринка сначала отказался от приглашения, но затем его менеджер спустя три недели обратился ко мне и заявил, что Стэн хочет играть в Петербурге. Видимо, это связано с тем, что он не будет играть в Кубке Дэвиса. Дальше договориться о деталях было делом техники.