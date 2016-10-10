Евгений Донской: "У меня, Кузнецова и Хачанова лучшие результаты еще впереди"

Евгений Донской выразил уверенность в том, что россияне удачно выступят на "ВТБ Кубке Кремля". Также он поделился планами на будущий сезон.

– Настраиваюсь на турнир, как и на все другие, – цитирует пресс-служба турнира Донского. – Буду стараться выложиться на максимум. Конечно, подтверждать очки всегда сложнее, чем просто играть турнир, но это не отразится на моем настрое.

– Шамиль Анвярович (Тарпищев) ждет хороших выступлений на грядущем турнире от россиян, отмечал и вашу победу над Давидом Феррером в Рио-де-Жанейро. Что вообще думаете о составе? Шансы воплотить планы Тарпищева есть?

– Состав турнира очень ровный. Может, и нет теннисистов топ-10, но все заявленные игроки высокого уровня! Всегда есть шанс, что россияне сыграют хорошо. У нас сейчас много сильных игроков. Карен Хачанов выступает на высшем уровне, Андрей Кузнецов вообще на протяжении всего сезона показывает отличные результаты, и уверен, что у них, у меня и у всех остальных лучшие игры еще впереди. Надеюсь, что и на "ВТБ Кубке Кремля" в том числе!

– Как вам первый олимпийский опыт на Играх в Рио-де-Жанейро?

– Олимпиада – это великолепный опыт. Мне там понравилось все. Таких эмоций спортсмен и ждет всю жизнь. Это было незабываемо!

– Есть какие-то уже планы на межсезонье и следующий игровой год?

– Планы на будущий год – быть здоровым и отыграть сезон без травм. Если все получится, и я смогу тренироваться в полную силу, то уверен это будет один из моих лучших сезонов!