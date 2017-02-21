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Эдмунд, Керри, Еньсунь и Нишиока – во втором круге турнира в Делрэй-Бич

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Сэм Керри в матче первого круга турнира в Делрэй-Бич победил Дуди Селу. Также во второй круг пробились Лу Еньсунь, Кайл Эдмунд и Йошихито Нишиока.

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open

Призовой фонд 534 625 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Лу Еньсунь (Тайвань) - Фратанджело (США, WC) - 4:6, 7:5, 6:4

Нишиока (Япония) - Коппеянс (Бельгия, Q) - 6:3, 6:3

Эдмунд (Великобритания, 8) - Маннарино (Франция) - 6:3, 6:0

Керри (США, 4, WC) - Села (Израиль) - 6:2, 2:1 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/delray/2017/

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