Джокович впервые с 2007 года выпал из первой десятки рейтинга АТР

Сербский теннисист Новак Джокович по итогам этой недели опустится ниже 10-го места в рейтинге АТР. Это произойдет впервые с марта 2010 года.

Место Джоковича в первой десятке займет один из трех тенниситов - аргентинец Хуан Мартин Дель Потро, француз Люка Пуйе или испанец Роберто Батутиста Агут. Рейтинг будет сформирован по итогам турнира АТР в Париже.

Напомним, Джокович из-за травмы не выступает с июля. Последний турнир с его участием - Уимблдон. Серб тогда дошел до 1/4 финала.