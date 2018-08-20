Джокович поднялся на третье место в чемпионской гонке АТР

Сербский теннисист Новак Джокович поднялся с пятого на третье место в чемпионской гонке АТР. На прошлой неделе он выиграл турнир в Цинциннати.

Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль, вторым идет швейцарец Роджер Федерер.

Чемпионская гока АТР на 20 августа

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) - 6760

2. (3) Роджер Федерер (Швейцария) - 4620

3. (5) Новак Джокович (Сербия) - 4445

4. (2) Александр Зверев (Германия) - 4275

5. (4) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - 3710

6. (7) Марин Чилич (Хорватия) - 3455

7. (6) Кевин Андерсон (ЮАР) - 3270

8. (8) Доминик Тим (Австрия) - 3005

9. (9) Джон Изнер (США) - 2570

10. (10) Фабио Фоньини (Италия) - 1895