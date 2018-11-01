16:22 | Теннис — ATP

Джокович и Чилич сыграют в четвертьфинале турнира в Париже

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Серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Париже, обыграв Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины. Джумхур не смог доиграть второй сет. Джокович, который на следующей неделе станет первой ракеткой мира, встретится с Марином Чиличем. Хорват взял верх над Григором Димитровым в двух сетах.

Париж (Франция) 

Турнир ATP Rolex Paris Masters 

Призовой фонд 4 872 105 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Новак Джокович (Сербия, 2) - Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) - 6:1, 2:1 отказ 2-го игрока

Марин Чилич (Хорватия, 5) - Григор Димитров (Болгария, 9) - 7:6(7:5), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/paris/2018/

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