Джокович и Чилич сыграют в четвертьфинале турнира в Париже

Серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Париже, обыграв Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины. Джумхур не смог доиграть второй сет. Джокович, который на следующей неделе станет первой ракеткой мира, встретится с Марином Чиличем. Хорват взял верх над Григором Димитровым в двух сетах.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 4 872 105 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 2) - Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) - 6:1, 2:1 отказ 2-го игрока
Марин Чилич (Хорватия, 5) - Григор Димитров (Болгария, 9) - 7:6(7:5), 6:4
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