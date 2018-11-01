Джокович и Чилич сыграют в четвертьфинале турнира в Париже

Серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Париже, обыграв Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины. Джумхур не смог доиграть второй сет. Джокович, который на следующей неделе станет первой ракеткой мира, встретится с Марином Чиличем. Хорват взял верх над Григором Димитровым в двух сетах.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 4 872 105 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 2) - Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) - 6:1, 2:1 отказ 2-го игрока

Марин Чилич (Хорватия, 5) - Григор Димитров (Болгария, 9) - 7:6(7:5), 6:4