Донской проиграл Жоау Соузе, во второй круг St. Petersburg Open прошел один россиянин

Россиянин Евгений Донской уступил Жоау Соузе в матче 1-го круга турнира в Санкт-Петербурге. Ранее из турнира выбыли Андрей Кузнецов и Даниил Медведев. Единственным представителем России, вышедшим во второй круг, стал Михаил Южный.
Жоау Соуза во втором круге встретится с Жо-Вилфридом Цонга.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 960 490 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Соуза Ж. (Португалия) - ДОНСКОЙ (Россия, WC) - 7:6 (7:2), 6:3
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