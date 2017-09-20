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21:01 | Теннис — ATP

Донской проиграл Жоау Соузе, во второй круг St. Petersburg Open прошел один россиянин


Россиянин Евгений Донской уступил Жоау Соузе в матче 1-го круга турнира в Санкт-Петербурге. Ранее из турнира выбыли Андрей Кузнецов и Даниил Медведев. Единственным представителем России, вышедшим во второй круг, стал Михаил Южный.

Жоау Соуза во втором круге встретится с Жо-Вилфридом Цонга.

Санкт-Петербург (Россия) 

Турнир ATP St. Petersburg Open 

Призовой фонд 960 490 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Соуза Ж. (Португалия) - ДОНСКОЙ (Россия, WC) - 7:6 (7:2), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/petersburg/2017/1/6/

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