Донской проиграл Жоау Соузе, во второй круг St. Petersburg Open прошел один россиянин

Россиянин Евгений Донской уступил Жоау Соузе в матче 1-го круга турнира в Санкт-Петербурге. Ранее из турнира выбыли Андрей Кузнецов и Даниил Медведев. Единственным представителем России, вышедшим во второй круг, стал Михаил Южный.

Жоау Соуза во втором круге встретится с Жо-Вилфридом Цонга.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 960 490 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Соуза Ж. (Португалия) - ДОНСКОЙ (Россия, WC) - 7:6 (7:2), 6:3