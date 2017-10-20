Донской и Кузнецов проиграли в полуфинале "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде

В полуфинальном матче "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде россияне Евгений Донской и Андрей Кузнецов уступили дуэту Дамиру Джумхуру и Антонио Санчичу – 7:6 (8:6), 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут.
В финале Джумхур и Санчич сыграют с белорусом Максимом Мирным и австрийцем Филиппом Освальдом.
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 877 580 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Джумхур/Санчич (Босния и Герцеговина/Хорватия) – ДОНСКОЙ/КУЗНЕЦОВ А. (Россия) – 7:6 (8:6), 6:4
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vasivanoo
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21:45