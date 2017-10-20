Донской и Кузнецов проиграли в полуфинале "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде

В полуфинальном матче "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде россияне Евгений Донской и Андрей Кузнецов уступили дуэту Дамиру Джумхуру и Антонио Санчичу – 7:6 (8:6), 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут.

В финале Джумхур и Санчич сыграют с белорусом Максимом Мирным и австрийцем Филиппом Освальдом.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 877 580 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Джумхур/Санчич (Босния и Герцеговина/Хорватия) – ДОНСКОЙ/КУЗНЕЦОВ А. (Россия) – 7:6 (8:6), 6:4

Турнирная таблица – здесь