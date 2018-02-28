Дель Потро, Шаповалов и Шварцман - во втором круге турнира в Акапулько

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро в первом круге турнира АТР в Акапулько обыграл немца Мишу Зверева - 6:1, 6:2. Его соотечественник Диего Шварцман второй раз за два дня победил испанца Фернандо Вердаско - 6:4, 6:2. Ранее теннисисты встречались в финале турнира в Рио-де-Жанейро.

Также во второй круг вышли Денис Шаповалов (Канада), Чон Хен (Корея), Адриан Маннарино (Франция), Мэттью Эбден (Австралия), Эрнесто Эскобедо (США) и Танаси Коккинакис (Австралия).

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC

Призовой фонд 1 642 795 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Адриан Маннарино (Франция) - Рикардас Беранкис (Литва, Q) - 7:5, 6:1

Денис Шаповалов (Канада) - Кеи Нишикори (Япония) - 6:7 (3:7), 6:3, 6:1

Мэттью Эбден (Австралия) - Сэм Керри (США, 7) - 6:3, 1:6, 7:6 (7:5)

Чон Хен (Корея) - Дональд Янг (США) - 7:6 (7:5), 6:1

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 6) - Миша Зверев (Германия) - 6:1, 6:2

Эрнесто Эскобедо (США, Q) - Джек Сок (США, 4, WC) - 7:5, 7:6 (7:3)

Танаси Коккинакис (Австралия, WC) - Александр Бублик (Казахстан, Q) - 6:4, 6:3

Диего Шварцман (Аргентина) - Фернандо Вердаско (Испания) - 6:2, 6:4