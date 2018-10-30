Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро пропустит Итоговый турнир года-2018, информирует La Nacion.

Дель Потро снялся с матча третьего раунда турнира серии Masters в Шанхае против хорвата Борны Чорича из-за травмы. У него диагностировали трещину в коленной чашечке на правой ноге. Согласно изданию, после консультации врачей аргентинец решил не рисковать здоровьем.

Официально путевку на турнир в Лондон Дель Потро оформил благодаря победе над Кареном Хачановым (6:4, 7:6) во втором круге турнира в Пекине. Для него это должно было быть первым появлением на турнире с 2013 года.

Итоговый турнир АТР пройдет в Лондонес 11 по 18 ноября.

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