Даниил Медведев: "Невероятно, но я выиграл турнир, не отдав ни одного сета"

Российский теннисист Даниил Медведев после победы в финале турнира в Уинстон-Салеме над Стивом Джонсоном. Россиянин в итоге поднялся на 36-е место в рейтинге АТР.

- В первом круге я вел со счетом 6:4, 5:0, но тогда подумал, что очень устал, - приводит пресс-служба АТР слова Медведева. - Было жарко и влажно, и я подумал: "Как выиграть шесть матчей?" Думал, этот турнир не для меня.

Это невероятно. В начале недели я думал, что играю неплохо, Но мне казалось, что форма еще не та. Турнир я начал довольно медленно, мог и проиграть. Но в итоге взял титул, не проиграв ни одного сета. Это потрясающе.