Цонга вышел во второй круг "Мастерса" в Шанхае, Зверев переиграл Изнера

В первом круге турнира серии "Мастерс" в Шанхае Жо-Вилфрид Цонга, "посеянный" под девятым номером, переиграл немца Флориана Майера – 6:3, 6:2. Александр Зверев взял верх над американцем Джоном Изнером – 6:4, 6:2. Во второй круг также вышли Кайл Эдмунд, Виктор Троицки и Бенуа Пэр. Иво Карлович уступил канадцу Вашеку Поспишилу.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Shanghai Rolex Masters
Призовой фонд 5 452 985 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Цонга (Франция, 9) – Ф. Майер (Германия) – 6:3, 6:2
А. Зверев (Германия) – Изнер (США) – 6:4, 6:2
М. Зверев (Германия, Q) – Чжан Цзэ (Китай, WC) – 6:1, 6:2
Эдмунд (Великобритания, Q) – Дельбонис (Аргентина) – 6:3, 5:7, 6:4
Троицки (Сербия) – Росол (Чехия, Q) – 6:2, 6:4
Фритц (США, Q) – Робер (Франция) – 7:6 (7:2), 2:6, 6:3
Пэр (Франция) – Ж. Соуза (Португалия) – 6:3, 5:7, 6:1
Джонсон (США) – Клижан (Словакия) – 6:4, 6:3
Поспишил (Канада) – Карлович (Хорватия) – 7:6 (7:5), 6:4