Цонга вышел во второй круг "Мастерса" в Шанхае, Зверев переиграл Изнера

В первом круге турнира серии "Мастерс" в Шанхае Жо-Вилфрид Цонга, "посеянный" под девятым номером, переиграл немца Флориана Майера – 6:3, 6:2. Александр Зверев взял верх над американцем Джоном Изнером – 6:4, 6:2. Во второй круг также вышли Кайл Эдмунд, Виктор Троицки и Бенуа Пэр. Иво Карлович уступил канадцу Вашеку Поспишилу.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 5 452 985 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Цонга (Франция, 9) – Ф. Майер (Германия) – 6:3, 6:2

А. Зверев (Германия) – Изнер (США) – 6:4, 6:2

М. Зверев (Германия, Q) – Чжан Цзэ (Китай, WC) – 6:1, 6:2

Эдмунд (Великобритания, Q) – Дельбонис (Аргентина) – 6:3, 5:7, 6:4

Троицки (Сербия) – Росол (Чехия, Q) – 6:2, 6:4

Фритц (США, Q) – Робер (Франция) – 7:6 (7:2), 2:6, 6:3

Пэр (Франция) – Ж. Соуза (Португалия) – 6:3, 5:7, 6:1

Джонсон (США) – Клижан (Словакия) – 6:4, 6:3

Поспишил (Канада) – Карлович (Хорватия) – 7:6 (7:5), 6:4