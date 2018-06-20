Чилич вышел во второй круг турнира в Лондоне

Хорват Марин Чилич выиграл у Жиля Мюллера во втором круге турнира в Лондоне. Первая ракетка турнира во втором круге встретится с американцем Сэмом Керри.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Fever-Tree Championships
Призовой фонд 1 983 595 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Фрэнсис Тиафо (США) - Леонардо Майер (Аргентина) - 6:4, 2:6, 6:4
Сэм Керри (США, 5) - Стэн Вавринка (Швейцария) - 7:5, 6:7(3:7), 6:1
Марин Чилич (Хорватия, 1) - Жиль Мюллер (Люксембург) - 4:6, 6:3, 6:3
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