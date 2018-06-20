Чилич вышел во второй круг турнира в Лондоне

Хорват Марин Чилич выиграл у Жиля Мюллера во втором круге турнира в Лондоне. Первая ракетка турнира во втором круге встретится с американцем Сэмом Керри.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Fever-Tree Championships

Призовой фонд 1 983 595 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Фрэнсис Тиафо (США) - Леонардо Майер (Аргентина) - 6:4, 2:6, 6:4

Сэм Керри (США, 5) - Стэн Вавринка (Швейцария) - 7:5, 6:7(3:7), 6:1

Марин Чилич (Хорватия, 1) - Жиль Мюллер (Люксембург) - 4:6, 6:3, 6:3