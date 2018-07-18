23:55 18 июля | Теннис — ATP

Чеккинато победил Веселы в Умаге


Итальянец Марко Чеккинато обыграл Иржи Веселы в матче 2-го круга турнира в Умаге.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 501 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Мартин Клижан (Словакия, Q) - Николас Харри (Чили) - 6:2, 6:0

Второй круг

Ласло Джере (Сербия) - Максимилиан Мартерер (Германия, 9) - 7:6, 6:3

Марко Чеккинато (Италия, 3) - Иржи Веселы (Чехия) - 2:6, 7:5, 7:5

Душан Лайович (Сербия) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 5) - 6:3, 1:6, 6:0

Гвидо Пелья (Аргентина) - Альяж Бедене (Словения) - 5:7, 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/umag/2018/

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