Чеккинато победил Веселы в Умаге

Итальянец Марко Чеккинато обыграл Иржи Веселы в матче 2-го круга турнира в Умаге.
Умаг (Хорватия)
Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag
Призовой фонд 501 345 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Мартин Клижан (Словакия, Q) - Николас Харри (Чили) - 6:2, 6:0
Второй круг
Ласло Джере (Сербия) - Максимилиан Мартерер (Германия, 9) - 7:6, 6:3
Марко Чеккинато (Италия, 3) - Иржи Веселы (Чехия) - 2:6, 7:5, 7:5
Душан Лайович (Сербия) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 5) - 6:3, 1:6, 6:0
Гвидо Пелья (Аргентина) - Альяж Бедене (Словения) - 5:7, 6:4, 6:4
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