Бывшая 63-я ракетка мира арестован за избиение на Хеллоуин

Бывший теннисист Джастин Гимелстоб арестован по подозрению в избиении своего товарища Рэнделла Кэплена, сообщает LA Times. Спортсмена обвиняют в нападении в ночь на Хэллоуин.

По сведениям полиции, Гимелстоб нанес Кэплену около 50 ударов, после чего скрылся с места преступления. В момент нападения он был одет в костюм из фильма "Лучший стрелок". Потерпевший не увидел лица нападавшего, но узнал его голос.

Поводом могла стать ревность Гимелстоба к бывшей жене. Спортсмен был арестован полицией и выпущен под залог в 50 тысяч долларов.

Гимелстоб является победителем двух турниров "Большого шлема" в миксте. В одиночном разряде он поднимался на 63-е место в рейтинге.