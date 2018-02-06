Беккер из-за финансовых трудностей станет "лицом" фирмы, производящей стеклопакеты

Знаменитый немецкий теннисист Борис Беккер согласился стать "лицом" немецкой фирмы Fenster 24, которая занимается производством стеклопакетов. Состояние Беккера в какой-то момент оценивалось в 160 миллионов фунтов, но сейчас бывший первый номер мирового рейтинга испытывает финансовые проблемы. Недавно он был объявлен банкротом.

Специально для Беккера был придуман слоган You can’t fault our service ("Мы вас не подведем"), в котором использована игра слов: fault – это ошибка в теннисе, а service – подача. По информации Sky Sports, Беккер за сотрудничество с этой фирмой получит 120 тысяч фунтов.