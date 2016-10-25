Баутиста Агут уступил Мельцеру и вылетел из розыгрыша турнира в Австрии

Четвертый "сеяный" турнира в Австрии Роберто Баутиста Агут уступил хозяину корта Юргену Мельцеру - 3:6, 5:7. Встреча продлилась 1 час 32 минуты. В другом матче третий "сеяный" Доминик Тим одержал победу над Геральдом Мельцером (6:0, 6:3).

Уругваец Пабло Куэвас не смог завершить встречу с португальцем Жоау Соузой. Матч был завершен при счете 6:3, 3:0 в пользу Соузы.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 1 884 645 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мельцер Ю. (Австрия, WC) - Баутиста Агут (Испания, 4) - 6:3, 7:5

Тим (Австрия, 3) - Мельцер Г. (Австрия, WC) - 6:0, 6:3

Соуза Ж. (Португалия) - Куэвас (Уругвай) - 6:3, 3:0 отказ игрока