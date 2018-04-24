Басилашвили вышел во второй круг турнира в Будапеште

Грузин Николоз Басилашвили переиграл в двух сетах итальянца Паоло Лоренци в первом круге турнира в Будапеште. Матч длился 1 час 23 минуты.

В следующем раунде Басилашвили сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.

Будапешт (Венгрия)

Турнир ATP Gazprom Hungarian Open

Призовой фонд 501 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Бублик (Казахстан, WC) - Денис Истомин (Узбекистан) - 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 7:5

Ян-Леннард Штруфф (Германия, 7) - Юрген Зопп (Эстония, Q) - 2:6, 6:4, 7:5

Максимилиан Мартерер (Германия) - Виктор Троицки (Сербия) - 3:6, 6:4, 6:4

Янник Маден (Германия, LL) - Мартон Фучович (Венгрия, 6) - 4:6, 6:3, 6:2

Николоз Басилашвили (Грузия) - Паоло Лоренци (Италия) - 6:4, 6:2