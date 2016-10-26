18:32 | ТЕННИС — ATP

Андрей Кузнецов: "Сезон завершен"

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Первая ракетка России Андрей Кузнецов завершил сезон-2016. Об этом сам теннисист объявил в своем Instagram. 25-летний Кузнецов начинал год 79-м в мире, а закончил – 47-м. В апреле он поднимался на высшее в своей карьере 39-е место. В активе теннисиста – выход в четвертый круг Australian Open и супертурнира в Майами, а также пять четвертьфиналов (Доха, Марсель, Барселона, Женева, Уинстон-Салем).

После сентябрьского матча Кубка Дэвиса с Казахстаном, по итогам которого сборная России гарантировала себе возвращение в Мировую группу, Кузнецов ни разу не выиграл больше двух матчей подряд, а завершил сезон поражением в первом круге турнира в Базеле от аргентинца Федерико Дель Бониса.

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