Андрей Кузнецов: "Фелисиано Лопес ходит по раздевалке голым"

Россиянин Андрей Кузнецов в интервью Eurosport отметил, что испанские и итальянские теннисисты часто ходят по общим раздевалкам без одежды. При этом он подчеркнул, что не знает ни одного в туре спортсмена нетрадиционной ориентации.

– Кто в туре самый общительный?

– Монфис. Приятный человек, все время смеется, шутит – на позитиве. И поднимает настроение всем вокруг.

– Танцует в раздевалке, как Серена и Винус?

– Такого ни от кого не видел. Но есть люди, которые любят ходить по ней в трусах. А иногда и без трусов. Туда прошелся, потом обратно. Среди испанцев и итальянцев такое распространено.

– Прикалываются?

– Сам не знаю, в чем смысл. Я, например, захожу в раздевалку, по дороге беру полотенце. Заворачиваюсь в него и иду в душ. Фелисиано Лопес делает по-другому: прошел до шкафчика, разделся, сходил за полотенцем, вернулся, поговорил по телефону, еще что-то.

– Показывает достоинство?

– Лучше у него спросить. Может, просто неспешный образ жизни. В Испании многие расслабленные. Фоньини, кстати, похож по поведению. Про них как раз слухи и шутки, что самовлюбленные.

– Геи?

– Ну нет. У обоих жены, у Фабио даже ребенок. Если геи в ATP и есть, то я про них не знаю.