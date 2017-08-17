Александр Зверев проиграл Тиафо во втором круге турнира в Цинциннати

Американец Джаред Дональдсон переиграл индийца Рамкумара Раманатана в матче второго круга турнира ATP в Цинциннати. В других встречах грузин Николоз Басилашвили одолел американца Кристиана Харрисона, немец Александр Зверев​ уступил американцу Фрэнсису Тиафо, а испанец Альберт Рамос-Виньолас обыграл люксембуржца Жиля Мюллера​.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 4 973 120 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дональдсон (США, WC) - Раманатан (Индия, LL) - 6:4, 2:6, 6:4

Басилашвили (Грузия) - Харрисон К. (США, LL) - 6:3, 6:3

Тиафо (США, WC) - Зверев А. (Германия, 4) - 4:6, 6:3, 6:4

Рамос-Виньолас (Испания) - Мюллер Ж. (Люксембург, 16) - 5:7, 6:4, 6:4