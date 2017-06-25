Александр Зверев: "На Уимблдоне Федерер будет фаворитом"

Немец Александр Зверев после поражения от швейцарца Роджера Федерера в финале турнира в Халле отметил, что считает Федерера фаворитом предстоящего Уимблдона. Он также надеется, что сможет пройти далеко на турнире "Большого шлема".

– Сейчас Роджер играет очень, очень хорошо. Думаю, что на Уимблдоне он будет фаворитом, – приводит официальный сайт ATP слова Зверева. – Нужно отдать ему должное, он провел невероятный матч. Конечно, я мог бы выступить лучше, но он не дал мне показать мою лучшую игру. Он играл очень агрессивно и заслужил победу.

Мне кажется, что я провел очень хороший турнир, вышел в финал. Конечно, я расстроен тем, что проиграл, но перед Уимблдоном я уверен в том, что могу там пройти далеко.

Уимблдон пройдет с 26 июня по 16 июля.