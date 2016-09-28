Александр Зверев: "На разговоры о том, что Саша станет первой ракеткой мира, внимания не обращаем"

Отец и тренер победителя петербургского турнира Саши Зверева Александр Зверев в интервью "СЭ" признал, что его сыну пока не хватает стабильности. При этом он отметил, что излишний ажиотаж вокруг Саши не пойдет ему на пользу.

– В нынешнем сезоне внимание к Саше резко увеличилось: его уже называют будущей первой ракеткой мира. В связи с этим давление на него и на вас увеличивается?

– Мы стараемся не обращать внимания на эти разговоры. Журналисты часто поднимают ажиотаж там, где он совершенно не нужен. То, что Саша принадлежит к "new generation" – новому поколению, спорить не приходится. Он уже выигрывал юниорский Australian Open, выступал в финале турниров АТР-250 в Ницце и АТР-500 в Халле, побеждал Роджера Федерера – этого у него не отнять. Но говорить о том, что он является потенциальной первой ракеткой мира, пока не стоит. Для этого нужно очень много работать и хорошо играть на протяжении всего сезона. Один, пусть даже выигранный турнир, не сделает тебя №1.

К ровным же выступлениям на протяжении длительного периода Саша еще не готов. Даже в этом сезоне он хорошо смотрелся только шесть месяцев, потом у него наступил спад. Сын еще очень молод и выдержать 10 месяцев подряд на хорошем уровне пока не может. Когда это произойдет, можно думать о каком-то скачке в рейтинге. Но и тогда говорить о первом месте будет рано – он ведь может стать и вторым, и пятым, и восьмым. Мне кажется, Саша сам это все прекрасно понимает. (Владимир РАУШ)