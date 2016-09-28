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Александр Зверев: "На разговоры о том, что Саша станет первой ракеткой мира, внимания не обращаем"

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Отец и тренер победителя петербургского турнира Саши Зверева Александр Зверев в интервью "СЭ" признал, что его сыну пока не хватает стабильности. При этом он отметил, что излишний ажиотаж вокруг Саши не пойдет ему на пользу.

 
Александр ЗВЕРЕВ (слева) со своим сыном, ставшим победителем St. Petersburg Open.Александр Зверев: "Миша и Саша стали европейцами, но говорят по-русски"

– В нынешнем сезоне внимание к Саше резко увеличилось: его уже называют будущей первой ракеткой мира. В связи с этим давление на него и на вас увеличивается?

– Мы стараемся не обращать внимания на эти разговоры. Журналисты часто поднимают ажиотаж там, где он совершенно не нужен. То, что Саша принадлежит к "new generation" – новому поколению, спорить не приходится. Он уже выигрывал юниорский Australian Open, выступал в финале турниров АТР-250 в Ницце и АТР-500 в Халле, побеждал Роджера Федерера – этого у него не отнять. Но говорить о том, что он является потенциальной первой ракеткой мира, пока не стоит. Для этого нужно очень много работать и хорошо играть на протяжении всего сезона. Один, пусть даже выигранный турнир, не сделает тебя №1.

К ровным же выступлениям на протяжении длительного периода Саша еще не готов. Даже в этом сезоне он хорошо смотрелся только шесть месяцев, потом у него наступил спад. Сын еще очень молод и выдержать 10 месяцев подряд на хорошем уровне пока не может. Когда это произойдет, можно думать о каком-то скачке в рейтинге. Но и тогда говорить о первом месте будет рано – он ведь может стать и вторым, и пятым, и восьмым. Мне кажется, Саша сам это все прекрасно понимает. (Владимир РАУШ)

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