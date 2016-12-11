Женская сборная России - третья в эстафете 4х200 м вольным стилем на ЧМ в Виндзоре

Женская сборная России в составе Дарьи Муллакаевой, Дарьи Устиновой, Арины Опенышевой и Вероники Поповой заняла третье место в эстафете 4х200 м вольным стилем на чемпионате мира в Виндзоре. Первой стала команда Канады, второй - сборная США.

Отметим, что на последнем этапе Попова смогла отыграть у австралийской спортсменки два корпуса.

Виндзор (Канада)

Чемпионат мира на короткой воде

Женщины

Эстафета 4х200 м, вольный стиль

1. Канада - 7.33,89

2. США - 7.38,65

3. РОССИЯ - 7.39,93

4. Австралия - 7.40.00