Женская сборная России - третья в эстафете 4х200 м вольным стилем на ЧМ в Виндзоре

Женская сборная России в составе Дарьи Муллакаевой, Дарьи Устиновой, Арины Опенышевой и Вероники Поповой заняла третье место в эстафете 4х200 м вольным стилем на чемпионате мира в Виндзоре. Первой стала команда Канады, второй - сборная США.
Отметим, что на последнем этапе Попова смогла отыграть у австралийской спортсменки два корпуса.
Виндзор (Канада)
Чемпионат мира на короткой воде
Женщины
Эстафета 4х200 м, вольный стиль
1. Канада - 7.33,89
2. США - 7.38,65
3. РОССИЯ - 7.39,93
4. Австралия - 7.40.00
Bache Gabrielsen
Молодцы, девчонки. Первый раз на моей памяти бронза в этой эстафете.
12:15