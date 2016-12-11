04:34 11 декабря | ПЛАВАНИЕ

Женская сборная России - третья в эстафете 4х200 м вольным стилем на ЧМ в Виндзоре

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Женская сборная России в составе Дарьи Муллакаевой, Дарьи Устиновой, Арины Опенышевой и Вероники Поповой заняла третье место в эстафете 4х200 м вольным стилем на чемпионате мира в Виндзоре. Первой стала команда Канады, второй - сборная США.

Отметим, что на последнем этапе Попова смогла отыграть у австралийской спортсменки два корпуса.

Виндзор (Канада)

Чемпионат мира на короткой воде

Женщины

Эстафета 4х200 м, вольный стиль

1. Канада - 7.33,89

2. США - 7.38,65

3. РОССИЯ - 7.39,93

4. Австралия - 7.40.00

 

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Bache Gabrielsen

Молодцы, девчонки. Первый раз на моей памяти бронза в этой эстафете.

12:15

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