Юлия Ефимова: "Мой муж должен быть из России"

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о том, каким должен быть ее будущий муж. Она побывала в эфире кулинарного шоу "Большой завтрак" на телеканале ТНТ.

На вопрос о том, каким должен быть ее будущий муж, Ефимова ответила: "Я должна встретить его и сразу подумать, что это мое, беру. Из США или России? Мне кажется, из России. Желательно, чтобы он умел готовить". При этом она также сказала, что из-за плотного графика у нее практически не остается времени на личную жизнь.

26-летняя Юлия Ефимова - трехкратный призер Олимпиады, пятикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, трехкратный победитель чемпионата Европы на короткой воде.