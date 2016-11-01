Владимир Сальников: "Возможно, Ефимова и Морозов тоже вправе рассчитывать на компенсацию за Рио-2016"

Президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников в интервью корреспонденту "СЭ" высказал мнение, что пловцы могут рассчитывать на компенсации от "Фонда поддержки олимпийцев России".

– Как вы относитесь к тому, что 42 российских легкоатлета получат солидную материальную компенсацию за пропуск Олимпийских игр?

– Нормально отношусь. Спортсмены понесли несомненный ущерб и сейчас получили за это компенсацию. Другое дело, что вопросы остаются, есть и другие спортсмены, помимо легкоатлетов, которые понесли такой же ущерб. Ну что же, ожидаем продолжения и новостей, кого еще коснется эта система компенсаций. Пусть даже это все равно не заменит медалей, которые могли бы быть завоеваны.

– Ряд спортсменов из вашей команды – например, Юлия Ефимова и Владимир Морозов – хотя и выступили в Рио, но из-за судебного разбирательства проплыли ниже своих возможностей. Вы считаете, что они тоже вправе рассчитывать на компенсацию?

– Вполне возможно. Атмосфера накануне Игр действительно нанесла серьезный урон, спортсмены ожидали решений суда буквально до последних минут. Я видел публикации, где говорилось, что наши спортсмены собираются восстанавливать справедливость в международных судах и призвать к ответу те организации, которые способствовали созданию подобной негативной атмосферы.

– Вы имеете в виду Юлию Ефимову?

- Помимо Юли, есть и другие спортсмены. Тот же Владимир Морозов через прессу говорил, что понес очень сильный моральный ущерб. Спортсмен, который не был замешан ни в каких скандалах, оказался в такой тяжелой для себя ситуации... (Наталья МАРЬЯНЧИК)