Владимир Сальников: "Успехи российских пловцов - результат многолетней работы"

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отметил, что успешное выступление российских пловцов на старте чемпионата Европы в Глазго стало результатом многих лет работы.

Россияне во второй день соревнований завоевали пять медалей, 18-летний Климент Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине.

- У нас было пять медалей сегодня и рекорд мира, который сам говорит за себя, - цитирует "РИА Новости" Сальникова. - Все это результаты упорной многолетней плодотворной работы, с которыми я хочу всех поздравить. Это стало возможным благодаря упорному труду наших тренеров, наших специалистов, программе "Я стану чемпионом".

В финале на 50 метров кролем у нас плыли две спортсменки - такого у нас не было раньше, на 800 метрах вольным стилем у нас сегодня медаль. Есть медаль у Антона Чупкова на 100 метрах брассом, у Светланы Чимровой в баттерфляе, есть медаль в эстафете 4 по 200 метров. Мы все шире представлены в видах программы в финалах. Атмосфера в команде хорошая, приток свежей молодой крови сказывается на ней благотворно. Хочу поздравить девчонок и ребят, надеюсь, первые два дня вдохновят их на дальнейшие высокие результаты.