Владимир Сальников: "Надеюсь, что Колесников будет бить часто и взрослые рекорды в плавании"

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников выразил надежду, что российский пловец Климент Колесников будет бить взрослые рекорды так же часто, как и юниорские.

17-летний Колесников на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге обновил рекорд мира в плавании на короткой воде на дистанции 100 метров на спине.

– Это не первый рекорд уже, стало традицией, что рекорды стали биться. Климент поражает нас количеством обновления рекордов, – приводит "Р-Спорт" слова Сальникова. – И их количество закономерно перешло в качество. Поэтому я очень рад. Надеюсь, с такой же скоростью станет бить и взрослые рекорды.

Радует, что на соревнованиях серьезная конкуренция, и Климент поднял настроение сразу всем присутствующим спортсменам, тренерам и зрителям. Показал, что при усердии и большом желании рекорды могут покоряться.

Россиянин Колесников установил мировой рекорд на 100-метровке на спине