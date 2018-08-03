21:06 | ПЛАВАНИЕ

Владимир Сальников: "Хорошее начало чемпионата Европы для нас"


Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что приятно начать чемпионат Европы с победы в эстафете 4 по 100 м вольным стилем. Российская команда победила в мужской эстафете 4 по 100 м вольным стилем в первый день плавательного турнира на чемпионате Европы в Глазго.

– Мы настраивались на хороший результат, готовили его. Хорошо, что сегодня все получилось, все сложилось. Проплыли у нас сегодня в составе и Евгений Рылов, и Климент Колесников, – цитирует РИА новости Сальникова. – Конечно, приятно выиграть уже в первый день, приятно победить в такой эстафете. Хорошее начало чемпионата Европы для нас.

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https://rsport.ria.ru/aquatics/20180803/1140035593.html

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