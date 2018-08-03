Владимир Сальников: "Хорошее начало чемпионата Европы для нас"

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что приятно начать чемпионат Европы с победы в эстафете 4 по 100 м вольным стилем. Российская команда победила в мужской эстафете 4 по 100 м вольным стилем в первый день плавательного турнира на чемпионате Европы в Глазго.

– Мы настраивались на хороший результат, готовили его. Хорошо, что сегодня все получилось, все сложилось. Проплыли у нас сегодня в составе и Евгений Рылов, и Климент Колесников, – цитирует РИА новости Сальникова. – Конечно, приятно выиграть уже в первый день, приятно победить в такой эстафете. Хорошее начало чемпионата Европы для нас.