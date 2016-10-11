Виталий Мутко: "Придем к созданию Объединенной ассоциации водных видов спорта"

Министр спорта России Виталий Мутко отметил, что в будущем будет создана Объединенная ассоциация водных видов спорта. По его словам, проект является жизнеспособным. В предыдущие годы неоднократно поднимался вопрос о создании в России новой организации, которая объединит четыре вида спорта – плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло. Министр спорта также считает необоснованной критику в свой адрес по поводу вмешательства в дела федераций.

– Конечно, когда-нибудь мы придем к созданию Объединенной ассоциации водных видов спорта, – цитирует ТАСС Мутко. – Это жизнеспособный проект, это записано во всех наших ориентирах. Но государство не вмешивается в деятельность общественных организаций, здесь должен быть естественный процесс. Мы не можем дать федерациям такую установку.

Нас итак упрекают в узурпаторстве и в том, что я пытаюсь чем-то управлять. На самом деле – нет. Мы – партнеры общественных организаций и федераций. Мне бы очень хотелось, чтобы они несли ответственность за свой результат и деятельность.