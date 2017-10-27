Суд возобновил дело о даче ложных показаний Лохте во время Олимпиады-2016

Суд в Рио-де-Жанейро возобновил дело о даче ложных показаний американским пловцом Райаном Лохте, утверждает Globo. Ранее было признано, что шестикратный олимпийский чемпион не нарушил закон, преувеличив подробности инцидента на заправке в Рио-де-Жанейро. Сейчас же суд пришел к выводу, что слова Лохте можно квалифицировать как дачу ложных показаний.

На Олимпиаде 2016 года, которая проходила в Рио, Лохте заявил о том, что в Бразилии были ограблены трое пловцов сборной США. При этом в ходе следования выяснилось, что спортсмены не подвергались нападению, а заплатили за порчу имущества.

Они пытались скрыться, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Один из охранников приказал им оставаться на месте, угрожая пистолетом. После этого сотрудники заправки вызвали полицию.

Напомним, что Национальный олимпийский комитет США отстранил Лохте от соревнований на 10 месяцев и оштрафовал его на 100 тысяч долларов. Дисквалификация истекла 30 июня.

Лохте признан невиновным в даче ложных показаний об инциденте на Олимпиаде-2016