Шестикратный олимпийский чемпион Лохте дисквалифицирован за допинг

Американский пловец Райан Лохте дисквалифицирован за применение допинга, сообщает USADA. 33-летний спортсмен отстранен на 14 месяцев.

Дисквалификация отсчитывается с 25 мая 2018 года. В этот день Лохте разместил в своих соцсетях кадры процедуры внутривенного вливания в одной из клиник. При этом был использован разрешенный препарат, но оказался превышен допустимый для применения объем без оформления терапевтического исключения (TUI).

Согласно правилам, любые внутривенные вливания или инъекции объемом более 100 мл в промежутке чаще, чем 12 часов, запрещены, если для этого нет специальных медицинских показаний, это не проводится во время стационарного лечения или хирургических процедур. Именно этот пункт нарушил пловец.

В USADA подчеркнули, что спортсмен оказал полное содействие расследованию.

Лохте является шестикратным олимпийским чемпионом. Он завоевал 4 золота в эстафете 4х200 м вольным стилем. В его активе также по одной медали Игр высшей пробы на 200-метровке на спине и 400-метровке комплексом.