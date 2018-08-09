Сергей Чепик: "России было принципиально обыграть Великобританию"

Главный тренер сборной России Сергей Чепик подчеркнул: российским пловцам было принципиально обыграть по общему числу наград британцев на их домашнем чемпионате Европы, который завершился в Глазго.

Россияне завоевали 26 медалей (10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых), что является лучшим выступлением за всю историю национальной команды. У Великобритании 24 медали: 9 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.

- Я точно знаю, что десять золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей - это хороший результат, - цитирует ТАСС Чепика. - Было принципиально обыграть британцев. Следил за женской эстафетой, там девочки сделали то, что нужно было сделать, поставили точку, мы победили на британской земле.

Никто из спортсменов меня не разочаровал, удивили многие, например, Анастасия Фесикова, Анна Егорова, еще много людей.

До Токио еще два года, понятно, что уже сейчас начинаем рассматривать перспективы, кто и с каким результатом туда дойдет. Возможно, пара-тройка человек появится из молодежи.

В команде есть явные лидеры, те, кто не в полной мере проявил себя, и те, кто немножко отошел в сторону. Перспективы хорошие, но соревнования, понятное дело, будут посложнее. Время есть, но оно не всегда работает на нас.