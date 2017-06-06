23:59 6 июня | ПЛАВАНИЕ

Райан Лохте: "После Олимпиады в Рио был близок к самоубийству"

Американец Райан Лохте сообщил, что думал о самоубийстве после скандала на Олимпиаде в Рио. На вопрос о суициде пловец утвердительно кивнул. Напомним, что шестикратный олимпийский чемпион распространил ложную информацию об ограблении, за что позже был отстранен НОК США на 10 месяцев.

– После Олимпиады меня ненавидили чуть ли не больше всех в мире, – цитирует Лохте ESPN. – Было пару моментов, когда я плакал и думал, мол, если я пойду спать и больше не проснусь – хорошо.

Я был близок к тому, чтобы попрощаться со своей жизнью.

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