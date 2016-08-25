17:53 25 августа | ПЛАВАНИЕ

Президиум Всероссийской федерации плавания состоится 3 сентября

0
0
0

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников подчеркнул, что президиум организации, на котором будет заслушан доклад главного тренера национальной команды Сергея Колмогорова, состоится 3 сентября.

Российские пловцы в бассейне завоевали четыре медали на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, на открытой национальная команда РФ осталась без медалей.

- Президиум Всероссийской федерации плавания пройдет 3 сентября, там мы заслушаем доклад главного тренера, - приводит "Р-Спорт" слова Сальникова. - Отчетно-выборная конференция состоится в ноябре, дата пока не определена.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20160825/1047521047.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ