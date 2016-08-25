Президиум Всероссийской федерации плавания состоится 3 сентября

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников подчеркнул, что президиум организации, на котором будет заслушан доклад главного тренера национальной команды Сергея Колмогорова, состоится 3 сентября.

Российские пловцы в бассейне завоевали четыре медали на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, на открытой национальная команда РФ осталась без медалей.

- Президиум Всероссийской федерации плавания пройдет 3 сентября, там мы заслушаем доклад главного тренера, - приводит "Р-Спорт" слова Сальникова. - Отчетно-выборная конференция состоится в ноябре, дата пока не определена.