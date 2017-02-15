Олимпийский чемпион Хэкетт арестован из-за проблем с психикой

Трехкратный олимпийский чемпион Грант Хэкетт был арестован из-за проблем с психикой, сообщает Nine News Gold Coast. Полицию вызвал отец 36-летнего спортсмена. Хэкетт был арестован в австралийском городе Голд-Коста и доставлен в наручниках в полицейское отделение, а затем допрошен полицией.

Хэкетт выиграл два золота на Олимпийских играх 2000 и 2004 года на дистанции 1500 метров вольным стилем, а также победил в Сиднее в эстафете 4 по 200 метров. Кроме того, завоевал три серебряных и одну бронзовую медали Игр. Также на его счету 17 побед на чемпионатах мира. После завершения карьеры Хэкетт работал комментатором на австралийском телевидении.