Олимпийский чемпион Хэкетт арестован из-за проблем с психикой

Трехкратный олимпийский чемпион Грант Хэкетт был арестован из-за проблем с психикой, сообщает Nine News Gold Coast. Полицию вызвал отец 36-летнего спортсмена. Хэкетт был арестован в австралийском городе Голд-Коста и доставлен в наручниках в полицейское отделение, а затем допрошен полицией.
Хэкетт выиграл два золота на Олимпийских играх 2000 и 2004 года на дистанции 1500 метров вольным стилем, а также победил в Сиднее в эстафете 4 по 200 метров. Кроме того, завоевал три серебряных и одну бронзовую медали Игр. Также на его счету 17 побед на чемпионатах мира. После завершения карьеры Хэкетт работал комментатором на австралийском телевидении.
UPDATE: Grant Hackett appeared dazed as he held up his handcuffs to camera, as the police car pulled into the Southport Watchhouse. #9News pic.twitter.com/Uce7W6au0k– Nine News Gold Coast (@9NewsGoldCoast) 15 February 2017
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Мельдония пережрал !!!
08:57