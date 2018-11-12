Мозаика на фасаде бассейна в Нижнем Новгороде ужаснула пользователей сети. Фото

Пользователей соцсетей ужаснула отреставрированная мозаика на фасаде бассейна в Нижнем Новгороде. Первичное изображение пловца с пролетающей над ним чайкой не сохранилось из-за капитального ремонта здания.

Руководство решило обновить изображение. Однако оригинал в итоге оказался слишком искажен: у пловца появилась женская грудь, укоротились ноги и увеличилась голова, а птица, по словам одного из пользователей соцсетей, стала похожа на тюленя с крыльями. Как сообщает телеканал НТВ, изображение уже закрасили.