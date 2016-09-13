13:08 | ПЛАВАНИЕ

Морозов, Ефимова, Донец, Ловцова выступят на следующих трех этапах Кубка мира

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Российские пловцы Владимир Морозов, Юлия Ефимова, Станислав Донец, Наталья Ловцова выступят на следующих трех этапах Кубка мира. Об этом сообщил главный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров. Следующие этапы Кубка мира пройдут в Пекине (30 сентября - 1 октября), Дубае (4-5 октября) и Дохе (8-9 октября).

- На соревнованиях во втором кластере выступят Ефимова, Морозов, Донец и Ловцова, - цитириует "Р-Спорт" Колмогорова.

Третий кластер включает в себя этапы в Сингапуре (21-22 октября), Токио (25-26 октября) и финальный этап Кубка мира в Гонконге (29-30 октября).

- Там уже выступят Ефимова, Морозов, Донец и Дарья Устинова из Санкт-Петербурга, - добавил тренер.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20160913/1077626324.html

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