Ле Кло победил на дистанции 100 м баттерфляем на ЧМ в Канаде с мировым рекордом

Представитель ЮАР Чад ле Кло победил на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, установив мировой рекорд. Спортсмен преодолел расстояние за 48,08 секунды. Вторым стал американец Том Шилдс, третьим – австралиец Дэвид Морган.

Венгерка Катинка Хоссу выиграла золото на дистанции 200 м на спине, второй стала украинка Дарина Зевина, замкнула тройку австралийка Эмили Сибом. На дистанции 100 м вольным стилем среди женщин первое место заняла австралийка Бриттани Эльмсли, второе – голландка Раноми Кромовидьойо, третье – Пенни Олексяк из Канады.