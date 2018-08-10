Колобков рад, что молодые россияне громко заявили о себе на чемпионате Европы

Министр спорта России Павел Колобков отметил, что сборная России показала блестящий результат на чемпионате Европы в Глазго, а молодые спортсмены громко заявили о себе.

- Ребята молодцы, показали блестящий результат, лучший в истории на чемпионатах Европы, сегодня это бесспорно сильнейшая на континенте национальная сборная по плаванию, - цитирует ТАСС Колобкова. - Рад, что наравне с опытными пловцами громко заявила о себе молодежь. Спасибо спортсменам, тренерам, Всероссийской федерации плавания - всем, кто внес вклад в успех нашей команды.

Сборная России с 26 медалями (десять золотых, десять серебряных и шесть бронзовых наград) победила в общекомандном зачете чемпионата Европы.

Выбили десятку. Россия выиграла чемпионат Европы по плаванию