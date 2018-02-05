Кирсти Ковентри возглавит комиссию спортсменов МОК

Двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри из Зимбабве станет председателем комиссии спортсменов МОК после Олимпиады-2018. Ковентри получила вотум доверия со стороны всех членов комиссии спортсменов МОК.

– Главная цель, на которую я хотела бы обратить внимание, – это реализация великой стратегии, над которой мы все так много работали, – цитирует пресс-служба МОК Ковентри. – Также мы должны продолжать развитие и улучшать наши коммуникации. Это поможет нам создать более глобальное сообщество спортсменов.

Напомним, что Ковентри входит в комиссию с 2012 года. Она сменит на посту главы комиссии экс-хоккеистку американку Анджелу Руггиеро.