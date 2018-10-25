Ефимова может пропустить чемпионат мира на короткой воде

Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова отмтила, что может пропустить ЧМ на короткой воде. Соревнования состоятся в декабре в Китае.

- Сейчас будет чемпионат мира на короткой воде в Китае, но, если честно, не знаю, поеду я туда или нет, - привадит ТАСС слова Ефимовой. - Это зависит от трех предстоящих этапов Кубка мира, которые будут длиться 21 день. Такого еще не было, это очень много и тяжело.

Будем надеяться, что все пройдет гладко и не будет никаких травм, тогда поеду на чемпионат мира. Если будут проблемы или усталость, то "короткий мир" пропустим и уже будем готовиться на "длинную" воду".