Донец объявил о завершении карьеры

Многократный чемпион мира на короткой воде Станислав Донец заявил, что он завершает карьеру. Пловец также добавил, что он с облегчением вздохнул, когда проплыл свою последнюю дистанцию на чемпионате России.

– На последних стартах, на чемпионате России, когда не отобрался на чемпионат мира, проплыл последнюю дистанцию, коснулся бортика и с облегчением вздохнул от того, что понял: мне никуда больше не надо ехать, не нужно нигде больше стартовать, – цитирует "Р-Спорт" Донца. – Последний раз, когда стартовал этапы Кубка мира – там их девять в серии – было тяжело, болело плечо, организм устал. Поэтому принял решение закончить карьеру.

Напомни, что у Донца 10 золотых медалей чемпионата Европы и два золота чемпионата мира-2010. Российский пловец дважды бил рекорд мира на дистанции 100 метров на спине в 25-метровом бассейне.