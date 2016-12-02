11:58 | ПЛАВАНИЕ

CAS сократил дисквалификацию пловчихи Виталины Симоновой до 2 лет

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Спортивный юрист Артем Пацев на своей странице в Facebook сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации российской пловчихи Виталины Симоновой до двух лет. Спортсменка была дисквалифицирована на 4 года в связи с обнаружением в ее допинг-пробе запрещенного вещества - тестостерона.

"Вчера вечером КАС прислал мне Consent Award, согласно которому ранее вынесенное решение ФИНА о 4-летней дисквалификации нашей замечательной пловчихи, многократной чемпионки России, Европы и мира, обладательницы рекордов Европы и мира по плаванию в ластах Виталины Симоновой ОТМЕНЯЕТСЯ, и срок ее дисквалификации уменьшается до 2 лет, с отсчетом этого срока со дня взятия положительной пробы. Какие-либо достигнутые Виталиной результаты (в том числе и титулы чемпионки мира, ее рекорды и пр.) не затрагиваются и остаются за Виталиной. Таким образом, Виталина станет полноправным участником любых соревнований уже 28 июня 2017 года! Трепещите, конкуренты!" - написал Пацев в Facebook.

Наказание россиянки отсчитывается с 29 июля 2015 года, когда во внесоревновательный период у спортсменки была взята допинг-проба. Симонова объясняла наличие запрещенного вещества в своем организме покупкой пищевой добавки в специальном магазине для спортсменов.

Дополнительная информация

https://www.facebook.com/artem.patsev

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