18:59 | ПЛАВАНИЕ

Андрей Воронцов: "Не вижу соперников для Ефимовой на дистанции 200 метров"


Бывший главный тренер России по плаванию Андрей Воронцов подвел итоги чемпионата Европы. Российская команда выиграла турнир, завоевав 26 медалей: 10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых. 

- Ефимова сейчас на голову выше остальных в Европе, а на 200 метров я не вижу ей соперников и в мире, - заявил Воронцов. - Рад, что Фесикова потихоньку обретает форму, но ей еще предстоит поработать, чтобы выйти на более высокий уровень. Молодые девушки: Света Чимрова, кролистки, которые появились неожиданно, и вдруг 200 метров и 400 метров хорошо поплыли – это очень приятные моменты. (Петр ГРИГОРЕНКО)

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