Андрей Воронцов: "Не вижу соперников для Ефимовой на дистанции 200 метров"

Бывший главный тренер России по плаванию Андрей Воронцов подвел итоги чемпионата Европы. Российская команда выиграла турнир, завоевав 26 медалей: 10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых.

- Ефимова сейчас на голову выше остальных в Европе, а на 200 метров я не вижу ей соперников и в мире, - заявил Воронцов. - Рад, что Фесикова потихоньку обретает форму, но ей еще предстоит поработать, чтобы выйти на более высокий уровень. Молодые девушки: Света Чимрова, кролистки, которые появились неожиданно, и вдруг 200 метров и 400 метров хорошо поплыли – это очень приятные моменты. (Петр ГРИГОРЕНКО)