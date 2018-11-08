Анастасия Фесикова победила на чемпионате России

Анастасия Фесикова победила на дистанции 100 метров на спине на чемпионате России по плаванию в Казани. Ее результат 57,44 секунды. Второй стала Дарья Устинова (57,69). третьей – Ирина Приходько (58,38).

В эстафете 4 по 50 метров вольным стилем победила

Первая команда Москвы (Климент Колесников, Владислав Гринев, Катарина Милутинович, Розалия Насретдинова) победила в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем – 1 минута 31,90 секунды.

Второе место заняла первая команда Новосибирской области (Даниил Марков, Александр Клюкин, Арина Суркова, Екатерина Никонова) – 1.32.09. Третьей стала вторая команда Санкт-Петербурга (Роман Шевляков, Олег Тихобаев, Алена Чеховских, Анастасия Лязева) – 1.33.82.