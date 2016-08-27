Алексей Власенко: "Нужно усиливать позиции России в FINA"

Член технического комитета Международной федерации плавания (FINA) по прыжкам в воду Алексей Власенко заявил, что российской стороне необходимо усиливать свои позиции в организации.

На данный момент времени россияне представлены в технических комитетах организации, членом Бюро является Владимир Сальников, президент Всероссийской федерации плавания.

- Нужно привлекать Сашу Попова, нужно усиливать позицию в водном поло, потому что сейчас представителя в LEN по этому виду спорта у нас нет, а в этом виде спорта Европа задает тон, - приводит "Р-Спорт" слова Власенко. - В синхронном плавании у нас есть Игорь Карташов, претензий со стороны FINA к нему нет, но у нас подрастают пятикратные олимпийские чемпионки, три (Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Анастасия Давыдова - Прим. "СЭ"), есть Ольга Брусникина".

Также Власенко заявил, что его ранее озвученное приглашение на пост главы техкома по прыжкам в воду носит неофициальный характер, и это было пожелание русскоязычного сообщества в этом виде спорта. "Эта инициатива исходит от спортсменов и специалистов, прежде всего русскоязычных. Это было их пожелание. Пока не понимаю, надо это мне или нет. Будут выборы в 2017 году в Будапеште. Перед ними мы с Сальниковым обсудим все это, потому что надо усиливать свои позиции в FINA".